شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: معدلات الأمطار على منابع النيل أعلى من المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر وسيناريوهات الفيضان المقبل وموقف إيراد نهر النيل

- الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد لتلبية الاحتياجات المائية وتقليل شكاوي المياه

- الاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ وأعمال تطهيرات الترع والمصارف

- دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات المقبلة.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أعلى من المتوسط - ، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل ، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

وقام عبد العاطى خلال الإجتماع بمتابعة الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارى بمختلف المحافظات، ومتابعة موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

ووجه بالاستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية ، وبما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.