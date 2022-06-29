شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لمسئولى جهاز "العبور الجديدة" بالمشروعات السكنية والمرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد آلاف الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وسكن مصر والإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحديث

تفقد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة 2600 فدان بعدد 28 ألف وحدة سكنية ومشروع سكن مصر، وذلك في إطار دفع معدلات التنفيذ لتسليم الوحدات المتبقية لمستحقيها واستكمال أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع.

كما تفقد مسئولو الجهاز، أعمال الزراعة لجميع المحاور الرئيسية للمدينة بمشروع الإسكان الاجتماعي ذى الطابع المميز بعدد 78 عمارة، والتي تم الانتهاء من أعمال الطرق بها، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة.

وفي نهاية الجولة، تم المرور على الوحدات السكنية بالحي 14 والذي يحتوي على 806 عمارات سكنية بإجمالي 19344 وحدة سكنية لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي ".

ووجه المهندس أحمد على، بسرعة الانتهاء من أعمال الزراعة وتنسيق الموقع لـ ٧٨ عمارة بالإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحديث نموذج ٩٠م2 بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالمدينة، والذي يضم ١٨٧٢ وحدة والمدرجة فى خطة التسليم للحاجزين.

كما أجرى المهندس أحمد على، جولة ميدانية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة مستجدات الأعمال بخزان المياه سعة 10 آلاف م3 المغذى لمنطقة الـ 2600 فدان، مشيداً بحجم الأعمال والإنجاز.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ وحدة مرور ومحطة فحص المركبات تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بحى الكرامة على مساحة ٧ أفدنة، وتتكون من ( مدرسه قيادة - وحدة فحص فنى - مبنى إدارى - محطة وقود ) لتعود بالنفع على سكان المدينة والمناطق المحيطة، وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة للمواطنين بمختلف الأنشطة.

وخلال جولاته الميدانية، شدد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على مسئولى الجهاز وبعض الشركات المنفذة ضرورة تكثيف العمالة بالمواقع والالتزام بالكفاءة والجودة في التنفيذ وضرورة المتابعة الدورية لما يجرى تنفيذه من مشروعات لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع – الكهرباء).