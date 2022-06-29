شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 212 ألف جنيه دعما لأسر الأطباء خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء مصر عن تقديمها دعم لأسر الأطباء خلال شهر يونيو الجاري بمبلغ 212 ألف جنيه.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن اللجنة قدمت دعما دراسياً لعدد 42 أسرة طبيب بمبلغ 136 ألف جنيه، ودعما علاجيا لعدد 32 أسرة طبيب بمبلغ 76 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يونيو، ويعد تقديم أوجه الدعم للأطباء وأسرهم أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية.

وأضافت "سلامة"، أن مواردنشاط الدعم باللجنة الاجتماعية هي تبرعات الأطباء وما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من ميزانية النقابة لهذا النشاط.