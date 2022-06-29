شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى يشيد بالتعاون مع جامعة الأزهر فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر؛ لبحث الآفاق وتوطيد التعاون العلمي المشترك في جميع المجالات العلمية.

وخلال اللقاء، تم استعراض نتائج المشروعات البحثية والتطبيقية العملية التي تقام بين جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة سبل تعظيم الإفادة من هذه الأبحاث العلمية في جميع المجالات، من خلال ربطها بالجانب التطبيقي، ولا سيما مجالات تنقية ومعالجة وتحلية المياه وتعظيم المكون المحلي، من خلال استثمار مشروعات التخرج والتى فازت جامعة الأزهر بعدد كبير منها، بجانب مناقشة كيفية الإفادة من الخبراء المتميزين والإمكانات المعملية بقطاع الكليات العملية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والتعاون الإستراتيجي بين الجامعة والأكاديمية في مجالات دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، ودعم الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي، كما تضمن اللقاء استعراض نتائج مؤتمر التغير المناخي الذي نظمته جامعة الأزهر مؤخرا وأهم المخرجات البحثية والتطبيقية الناتجة عنه واستعداد الجامعة وجاهزيتها بتوصيات عملية للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه مصر لقمة المناخ cop 27 في شهر نوفمبر القادم في مدينة السلام شرم الشيخ.

حضر اللقاء الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا، والدكتور محمد مهني، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام صبح، عميد كلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين رئيس جامعة الأزهر ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتقاط الصور التذكارية بين الجانبين.