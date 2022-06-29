شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض" السعودية: زيارة ولى العهد لمصر والأردن عززت توحيد الرؤى الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن عززت توحيد الرؤى الإقليمية وتقديم مصالح دول المنطقة على أي أجندة إقليمية مضادة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "الحراك السعودي" - أن جولة ولي العهد السعودي المهمة والتي شملت مصر والأردن، وكذلك زيارة رئيس الوزراء العراقي وقائد الجيش الباكستاني للمملكة، أدت إلى إعادة صياغة العلاقات الإقليمية، وترتيب أولويات المنطقة، وإعلاء المصالح المشروعة لدولها، في ظل حالة سيولة دولية بالغة الغموض.

وأشارت إلى أن الحراك السعودي في المنطقة السابق لزيارة الرئيس الأمريكي المزمعة للمملكة ومشاركته في قمة عربية - أمريكية موسعة، يبعث رسائل عميقة لأكثر من عنوان، فعلى الصعيد الإقليمي، تؤكد السعودية أن العبث الإيراني لن يبقى بلا رادع، وأن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها وقف التدخلات في شؤون الدول، ومواجهة الميليشيات المسلحة، ورسالة أخرى للولايات المتحدة، لإعادة النظر في قراءتها للعلاقات مع المملكة، والعمل على إعادة صياغة العلاقة التاريخية على أسس استراتيجية طويلة المدى.