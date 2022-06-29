شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: اعتماد أماكن التقييم والتدريب العملى لبرامج المسار الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، فى إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وقامت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بإستكمال زيارات إعتماد أماكن التدريب والتقييم العملى وكانت ثانى هذه الزيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة وتبعتها زيارة أخرى لشركة مياه الشرب بالأسكندرية والتى أبدت تمييز فى تجهيز متطلبات التدريب والتقييم العملى للمسارات الوظيفية ( فنى حملة - فنى تشغيل مياه - فنى صيانة كهربائية ).

واوضحت إدارة المسار الوظيفة، أن الزيارتين انتهت إلى إعتماد ورشة الحملة الميكانيكية بمحطة المنشية، ورشة الكهرباء بمحطة المنشية، ورشة الشبكات بمحطة المنشية، عنبر الكلور والشبه بمحطة المنشية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية، وكذلك إعتماد ورشة الكهرباء الملحقة بمركز التدريب - عنبر الكلور والشبه بمحطة الرحمانية- ورشة الشبكات الملحقة بمركز التدريب بشركة مياه الشرب بالبحيرة.

وتمت عملية الاعتماد والتقييم بمشاركة فعالة من الإدارة العامة للتدريب بشركتى البحيرة ومياه الإسكندرية تحت اشراف الادارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة

جدير بالذكر أن اختبارات المسار الوظيفى أحدثت تطور فى الأداء بكل التخصصات، ويحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية ، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة ، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.