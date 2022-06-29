شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقدم شكوى بمترو الأنفاق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مترو الأنفاق ارقام لتلقى الشكاوى والاقتراحات من الركاب، ومن بينها خط ساخن، وذلك لركاب الخط الأول والثانى لمترو الأنفاق، وهذة الأرقام كالتالى.

الخط الساخن 16048 عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 أو عبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أو عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

ويتلقى المترو كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط