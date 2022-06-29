شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان البلاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى الامتحان فى مادة البلاغة. ومن الجدير بالذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ (605) لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمى (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، واللجان المشكلة تباشرعملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.