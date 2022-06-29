شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات نهاية العام خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام أعمال التصحيح والرصد والمراجعة داخل الكنترولات بالكلية وذلك لتصحيح نماذج اجابات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2021 /2022 .

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ"الخليج 365" أن بمجرد الانتهاء من التصحيح سيتم عقد لجنة الممتحنين لمراجعة النتائج واعتمادها بشكل نهائى ومن ثم اتاحتها للطلاب.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال 10 أيام والعمل على إتاحة النتيجة للطلاب قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن النتائج ستعلن على الموقع الالكترونى للكلية.