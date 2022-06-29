شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة المتورطين فى تصوير أسئلة امتحان الثانوية العامة ونشرها على جروبات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين تورطوا فى تصوير أسئلة امتحان الثانوية العامة سيتم حرمانهم من الامتحانات لمدة عامين العام الحالى والمقبل، مشددة على أن كل الوقائع التى تم ضبطها تحررت لهم محاضر داخل اللجان ووقع عليها الطلاب وتم التحقيق فيها من قبل الشئون القانونية بالمديريات والوزارة وسيتم إعلان العقوبة بعد انتهاء الامتحانات مشددة على أن هؤلاء الطلاب سيتم حجب نتائجهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.