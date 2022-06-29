شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ننتج 13 مليار بيضة سنويا.. و7 مليارات جنيه حجم المنح بمشروع البتلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة وبعض منتجات الفاكهة، وتنتج سنويا 13 مليار بيضة و6 ملايين طن لبن.

أضاف الوزير، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الاستثمار في مجالات الزراعة وحصر وتصنيف الأراضي وتقديم أنظمة لمكافحة الآفات، يتم من خلال وزارة الزراعة التي تتابع وتشرف على كل الأمور في إطار الدعم المقدم من الوزارة للمستثمرين، بهدف زيادة الإنتاجية وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى، ورفع مستوى الدخل للمربي الصغير، لاسيما ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح وزير الزراعة، أن مشروع البتلو بدأ بـ100 مليون جنيه، وإجمالي ما تم منحه لصغار المربيين حتى الآن في إطار هذا البرنامج 7 مليارات جنيه، لتربية 460 ألف رأس ماشية لأكثر من 41 ألف مستفيد.

وتابع الوزير: "نسعى لزيادة الاكتفاء الذاتي من السكر، ونجري حاليا تطوير لزراعة القصب بالشتل، وننفذ محطتين لخدمة المزارعين في الصعيد، لزيادة إنتاجية قصب السكر، كما نحسن من إنتاجية بنجر السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في خلال عام".

وأكمل وزير الزراعة: "الدولة المصرية محفزة للاستثمار، ومناخ الاستثمار والفرص في مجال الزراعة وخلافه تحقق أعلى عوائد، وهذا ما يهم المستثمر بجانب اهتمامه بالبنية التحتية".