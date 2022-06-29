"التموين" تطرح لحوما طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وينشر ”الخليج 365” تقريرا عن أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

محمد يوسف

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