شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تطرح لحوما طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وينشر ”الخليج 365” تقريرا عن أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
- طرح اللحوم الطازجة السوداني بسعر 115 جنيه للكيلو.
- طرح اللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنيها.
- طرح اللحوم الضانى المبردة السوداني بسعر 130 جنيها للكيلو.
- طرح الخراف الحية بسعر 90 جنيها للكيلو القائم.