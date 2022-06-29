شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 29/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 34: 3

موعد صلاة المغرب 7:01 م

موعد صلاة العشاء 8:33

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 3:41

موعد صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:04

موعد صلاة الظهر 11:54 م

موعد صلاة العصر 3:31 م

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:32 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:07

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:44 م

وقت صلاة العشاء 8:13 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:24 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 14: 3

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:09