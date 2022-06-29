شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 29/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 34: 3
موعد صلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:41
موعد صلاة المغرب 7:08 م
موعد صلاة العشاء 8:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:04
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 3:31 م
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:07
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:44 م
وقت صلاة العشاء 8:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:24 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 14: 3
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:09