شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الصناعة الجزائري ضمن فعاليات الاجتماعات التحضيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد زغدار، وزير الصناعة الجزائري، اجتماعًا ثنائيًا ضمن فعاليات الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وذلك بحضور السفير مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، والسفير حميد شبيرة، سفير الجزائر في القاهرة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوزير الصناعة والحكومة الجزائرية على حسن الاستقبال والضيافة في إطار فعاليات اللجنة العليا المشتركة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون المشتركة على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يرتقى بالعلاقات بين البلدين، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي، والتدريب والدعم الفني، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين ومساهمته في جهود التنمية.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقات بين البلدين والتي ترسخت في الزيارات الرئاسية المتبادلة وهو ما يدفعنا للمضي قدمًا نحو تذليل كافة التحديات لنقل مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

واستعرضت "المشاط"، الجهود التنموية التي تُبذل في مصر على مدار الثماني سنوات الماضية والمشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، واستعداد الحكومة للتعاون المثمر مع الحكومة الجزائرية لتبادل الخبرات والتجارب التنموية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية عقد مُنتدى الأعمال المشترك بين البلدين وما ينتظر منه من شراكات بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، لتعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق التنمية في البلدين.