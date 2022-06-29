شكرا لقرائتكم خبر عن منسق "حياة كريمة": الانتهاء من 5 آلاف مشروع بالمرحلة الأولى للمبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد جمال عبد الناصر منسق القطاع التنفيذي والميدانى بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة مستمرة في تقديم نشاطها في قرى الريف المصرى وتنفيذ مشروعاتها، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة وسنظل مستمرين.

وأضاف منسق القطاع التنفيذي والميدانى بمؤسسة حياة كريمة، خلال برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة 30600 مشروعا، وتم الانتهاء من 5 آلاف مشروع، وهناك 5700 مشروع، أصبحت معدلات التنفيذ فيه أعلى من المقدر له في الوقت الحالي، وبنهاية هذا العام سيكون تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى.

وتابع منسق القطاع التنفيذي والميدانى بمؤسسة حياة كريمة،: رصدنا الاحتياجات الموجودة للقرى وكان هناك فريق لرد تلك الاحتياجات بالقرى وما تحتاجه قرى الريف المصرى ، موضحا أنه تم الانتهاء من رصد احتياجات قرى حياة الكريمة التي تشملها المرحلة الثانية.