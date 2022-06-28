شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو بسبب تعطل أتوبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت كثافات مرورية بسبب أتوبيس معطل أعلى محور 26 يوليو وذلك فى الاتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لتحريك الاتوبيس وسحب الكثافات. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بظهور كثافات مرورية بمحور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بسبب أتوبيس معطل وعلي الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية أمام حركة السيارات.