شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالى:
• الدكتور محمود فاروق عبدالحميد سليم، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور سعد لؤي الدين نصرت منصور، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب.
• الدكتورة أمل محمد يوسف السيد، عميدًا لكلية علاج طبيعي جامعة القاهرة.
• الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنصورة.
• الدكتور وليد محمد رضا السيد مصطفى، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنصورة.
• الدكتور حاتم محمد سيد أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية.
• الدكتورة صفاء أحمد محمد محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم.
• الدكتورة أحمد حسني إبراهيم أحمد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.