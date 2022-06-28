شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالى: • الدكتور محمود فاروق عبدالحميد سليم، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. • الدكتور سعد لؤي الدين نصرت منصور، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب. • الدكتورة أمل محمد يوسف السيد، عميدًا لكلية علاج طبيعي جامعة القاهرة. • الدكتور محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنصورة. • الدكتور وليد محمد رضا السيد مصطفى، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنصورة. • الدكتور حاتم محمد سيد أحمد، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية. • الدكتورة صفاء أحمد محمد محمد، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الفيوم. • الدكتورة أحمد حسني إبراهيم أحمد، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.