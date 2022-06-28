شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات مناقشة مشروعات التخرج لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات مناقشة مشروعات التخرج للدفعة رقم 23 لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وأعلن الدكتور أسامة إمام أن مناقشة مشروعات التخرج عقدت وسط جو يسوده الفرح والامتنان من الطلاب لتكاتف جميع الجهود من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة للوصول إلى هذا اليوم.

وأشاد عميد الكلية بالمستوى المتميز للطلاب، وأثنى على اختيارات مشروعات التخرج، والتى تخدم المجتمع فى مجالات عديدة.

وقالت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأن الكلية قد ناقشت 153 مشروعا على مدار يومين لـ550 طالبا مقسمة على النحو التالي: (8 مشروعات لطلاب هندسة البرمجيات، 37 مشروع علوم الحاسب،57 مشروع نظم المعلومات، 1 مشروع تكنولوجيا المعلومات)، وأنه جارى الانتهاء من أعمال الكنترولات ومراجعة استيفاء شروط التخرج لإعلان النتائج فى أقرب وقت.