شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: لولا الطرق الجديدة لما استطعنا الوصول للمساحات القابلة للزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنه لولا الطرق الجديدة لما استطعنا الوصول للمساحات الجديدة القابلة للزراعة، موضحا أن المشروعات الزراعية متوزعة في توشكى وأسوان وشمال سيناء وشمال الدلتا؛ أي على كامل الخريطة الجغرافية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك أزمات ظهرت في الخبز ونقص الأمن الغذائي في مصر منذ عام 2008، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان قارئًا لهذه الأزمات.

وتابع أن الدولة تهدف بذلك لإعادة توزيع السكان في تلك المساحات الشاسعة؛ لتخفيف التكدس السكاني في مناطق بعينها، لافتًا إلى أن الدولة عملت على مشروعات توسع أفقي لتوسيع الأراضي الزراعية والاستزراع السمكي والدواجن.

وأوضح أن مشروع الصوب الزراعية يمكنه التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مشروعات توشكى ومستقبل مصر تستخدم تقنيات الزراعة الحديثة لتعظيم قيمة الإنتاج وتقليل استخدام المياه؛ نظرًا للتغيرات المناخية الكبيرة التي يشهدها العالم.

ولفت إلى أن الزيادة المطردة في عدد السكان تحدي كبير أمام الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تكافح التصحر حول العالم بالتوسع الأفقي في الزراعات؛ وهي الخطوات الاستباقية التي أخذتها الدولة لمواجهة الأزمة الغذائية.