شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى ينفى أسر جنود إثيوبيين فى منطقة الفشقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الجيش السوداني، إنه قد تواترت اليوم على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية أنباء عاجلة غير صحيحة ومضللة منسوبة للجيش السوداني ومصادر عسكرية عن تحركات للقوات وأسر جنود إثيوبيين بمنطقة الفشقة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية، تؤكد القوات المسلحة السودانية على عدم إصدارها لأي تصريحات أو بيانات لهذه القنوات أو لغيرها من المواقع الإلكترونية في أي شأن يتعلق بالموقف اليوم على حدودنا الشرقية.

كما ينوه المكتب بأنه المصدر الوحيد المعتمد لأخبار القوات المسلحة السودانية، وأن نشر أي محتوى لأي مصدر غيره تتحمل مسئوليته وتبعاته القانونية جهة الإصدار.