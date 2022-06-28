شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعزى ملك الأردن هاتفيا فى ضحايا حادث ميناء العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع بميناء العقبة أمس؛ داعيا الله أن يسكن جميع الضحايا فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وأعرب الملك عن الشكر والتقدير للمشاعر الأخوية الصادقة من قبل الرئيس، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.