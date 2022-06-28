شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: الخزانة الأمريكية تسمح بإبرام صفقات مع شركات روسية بـ"أمن الطيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، بإبرام عدد من الصفقات مع بعض الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الأمريكية في مجال أمن الطيران المدنى، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه يسمح بجميع العمليات التي تتم بالطريقة المعتادة والضرورية لتوفير أو تصدير أو إعادة تصدير السلع أو التقنيات أو الخدمات لضمان سلامة الطيران المدني بمشاركة عدد من الشركات الروسية التي تخضع للعقوبات.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنه يجب أن تكون الطائرة مسجلة في ولاية قضائية خارج روسيا الاتحادية حصريا"، وأن تكون "السلع أو التقنيات أو الخدمات المقدمة أو المصدرة أو المعاد تصديرها مخصصة للاستخدام على الطائرات التي يتم تشغيلها حصريا لأغراض الطيران المدنى.