شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى محاكمة قاتل نيرة للمتهم: زعمت أنك تحبها وكنت أكثر الناس كرها وبغضا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وينشر الخليج 365 كلمة قاضى المحكمة بهاء المرى قبل النطق بالحكم حيث قال: "يا محسوب علي بني الإنسان جئت بما لم يأت الوحش والطير والحيوان ـ فقلب قُد من حديد، فكرت وقدرت، وسعيت وتدبرت، واعددت سكيناً ماضياً في حدتها، وقتلت نفساً ذكية بغير حق، انتدبت بها مكاناً قصياً طعناً ونحراً، لقد جئت شئ أدا.

وأضاف القاضى فى كلمته خلال جلسة الحكم اليوم " لقد أصبت إلانسانية في أعز مقدساتها، ثم قسي قلبك بعد ذلك فقتلت نفساً ـومن الذي (طعنت ونحرت)، وزعمت أنك كنت تحبها، وكنت انت أكثر الناس كرها وبغضاً لها، لم يكن ذاك حباً في الحجر الذي بين أُضلعيك، ما الذي كان يجر في عروقك؟! لو كان دماً لما طعنت ونحرت إنسانة ادعيت كذباً حبك لها".

واستكمل القاضى: "ألم تعود قبل جريمتك إلي صوابك؟ كلا لئن إلانسان مات في ذاتك، فقد يكون في موتك بهذا القضاء عظة وعبرة وردع للناس خير من حياتك لجريمتك بحق المجتمع إعمالاً لقوله تعالي (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ) وقول الحق سبحانه وتعالي (وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ) ، رُفِعَت الأقلام وجَفَّت الصُحُف".