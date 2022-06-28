شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصرية - عمانية فى قصر العلم العامر ..غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "المباحثات ناقشت سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين.. قمة مصرية - عمانية فى قصر العلم العامر.. الرئيس السيسى يشيد بالتوافق بين البلدين فى دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة.. والسلطان هيثم يثمن دور مصر فى تعزيز العمل العربى المشترك.. العلاقات بين القاهرة ومسقط تاريخية ووثيقة على المستويين الرسمى والشعبى.. الرئيس يلتقى ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى سلطنة عمان.. ويؤكد: المشروعات العمالقة بمصر توفر فرصا استثمارية.

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