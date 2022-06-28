شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف سبب دعوة المواطنين للحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبب دعوتها للمواطنين للحصول علي الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا مشيرة إلي أن ، لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقت من 6 إلى 8 أشهر فقط وهو ما يتطلب جرعة ثالثة لتعزيز المناعة للحماية من الفيروس.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة : يجب على كل مواطن الذهاب إلى مركز التلقيح للحصول على اللقاح وإذا مر على الجرعة التعزيزية 6 أشهر فليذهب للحصول على جرعة تنشيطية.

وأضاف، إن الوضع الوبائى مستقر إلى حد كبير في مصر، ولكن فيروس كورونا ما زال موجودا ولكن بانتشار أقل، مناشدا من لم يتناول اللقاح أن يبادر بالحصول عليه.

وتابع: أن اللقاحات آمنة وليس لها أى مخاطر وتحقق الحماية من الإصابة من الفيروس وكذلك تمنع الأعراض الخطيرة حال الإصابة بالفيروس.