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عدم إغلاق فتحات تهوية السخان أبرزها.. 8 إجراءات للاستخدام الآمن للغاز بالمنازل

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الشركة الحديثة للغاز "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول مجموعة من الإجراءات اللازمة للاستخدام الآمن للغاز الطبيعي بالمنازل وتصمنت تلك الإجراءات الآتى..

 

1-التأكيد على عدم إغلاق فتحات تهوية السخان.

 

2- إجراء صيانة دورية لجميع التوصيلات والتمديدات عن طريق الشركة المختصة. 

 

3-عدم تخزين أي مواد قابلة للاشتعال (البنزين ، المبيدات الحشرية ، المواد الورقية ، أو القماشية ، أو اللاصقة .. ) بالقرب من الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعى.

 

4- التأكيد على عدم إستخدام الفرن أو الشواية لتدفئة المكان حيث إنها غير مصممة لذلك .

 

5-التأكد من وجود المدخنة الخاصة بسخان الغاز .

 

6- التأكيد المستمر على صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصادر الغاز . 

 

7-صيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي بصفة دورية ( السخان ، البوتاجاز ، .. ) . 

 

8-التحقق بشكل دائم من صلاحية تمديدات وخراطيم الغاز الطبيعي حتى لا يحدث تسريب أو تأكل .

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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