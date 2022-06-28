شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: أعادت مصر إلى ‏مكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور علي ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى ‏مدبولي بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في برقية التهنئة أنه ماضي في ‏تحقيق الاهداف والاستراتيجيات الطموحة للرئيس السيسي لبناء الجمهورية ‏الجديدة التي تخدم في النهاية الدولة المصرية الحديثة وتلبي كل احتياجات ‏المواطن.

وأشار المصيلحى في البرقية إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت لمصر مكانتها ‏عالمياً وعربياً وكانت الملهمة للبناء والتعمير في ظل قيادة الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، وان الثورة كانت مثالاً جيدا لتجمع كل أطياف الشعب ‏للحفاظ على مصر حول قيادتها الحكيمة للخروج من عنق الزجاجة ودحض مخططات أهل الشر.

واختتم المصيلحى برقيته ‏بالدعاء لمصر بالنمو والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد ‏الفتاح السيسي، حفظ الله مصر قيادة وشعباً .‏