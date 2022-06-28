شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: أعادت مصر إلى مكانتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في برقية التهنئة أنه ماضي في تحقيق الاهداف والاستراتيجيات الطموحة للرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي تخدم في النهاية الدولة المصرية الحديثة وتلبي كل احتياجات المواطن.
وأشار المصيلحى في البرقية إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو أعادت لمصر مكانتها عالمياً وعربياً وكانت الملهمة للبناء والتعمير في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان الثورة كانت مثالاً جيدا لتجمع كل أطياف الشعب للحفاظ على مصر حول قيادتها الحكيمة للخروج من عنق الزجاجة ودحض مخططات أهل الشر.
واختتم المصيلحى برقيته بالدعاء لمصر بالنمو والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظ الله مصر قيادة وشعباً .