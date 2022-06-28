شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تحذر من الحلف بالطلاق: لا يجوز للرجل أن يعرض بيته للهدم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ما حكم الحلف الكثير بالطلاق على الزوجة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال عبد السميع: "حكم الحلف الكثير بالطلاق على الزوجة حرام.. ولا يجوز للرجل أن يعرض بيته فى كل لحظة للهدم بكلمة الطلاق فهذا حرام شرعا".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الحل أن يأتى الزوج هنا لدار الإفتاء لنبين له الحرمة وننصحه بعدم فعل ذلك، ونتعلم ونعلم صفات بعضنا، فتحاول الزوجة ألا تدفعه لهذا"، مضيفًا "العلاقة الزوجية والأسرية تبنى على الشد والجذب وفهم كل طرف الطرف الآخر حتى تستقر الحياة وتستقيم".
واختتمت دار الإفتاء المصرية: "وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين، والله سبحانه وتعالى أعلم".