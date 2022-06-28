شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تهنئ عبدالناصر سنجاب لحصوله على جائزة جامعة عين شمس التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر بخالص التهنئة للدكتور عبد الناصر سنجاب عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اعمال نقابة الصيادلة، لحصوله علي جائزة جامعة عين شمس التقديرية للعلوم الطبية، تقديراً لانجازاته العلمية والبحثية طوال فترة عمله بالجامعة حيث شغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الصيدلة بالجامعة، وحالياً يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مركز ابحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس.

يذكر ان الدكتور عبدالناصر سنجاب قد فاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية ايضاً لعاميين متتاليين 2019و2020 ، وتم اختياره بقائمة أفضل علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، وذلك تقديراً للسجل التاريخي والمهني الحافل بالانجازات أبرزها نشر ما يقرب من 150بحث دولي ، وحصوله على 2 براءة اختراع في مجال اكتشاف الدواء، اضافة الى مساهمته فى إنشاء وتطوير مركز أبحاث الدواء في جامعة عين شمس، كما ان له كتابين فى مجال الصيدلة والدواء واسهامات علمية متعددة.