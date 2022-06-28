شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: 30 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الطازجة بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ اللحوم بكميات كبيرة في منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك ويتم ضخ لحوما سودانية طازجة يوميا بمعدل 120 طنا، وكذلك 40 طنا يوميا من اللحوم البرازيلية المجمدة، وأن هذه الكميات قد تزيد حال زيادة الطلب عليها من المواطنين فى عيد الأضحى المبارك.
وقال اللواء محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن المحاجر المصرية يوجد بها حوالي 30 ألف رأس ماشية جاهزة للذبح ويتم الاستعاضة من الجانب السوداني حال ذبح أى كمية منها مؤكدا ان هذه الرؤوس تعرض على الطب البيطري قبل الذبح وبعد الذبح وقبل توزيعها على الـ 1300 مجمع استهلاكي.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، ان اللحوم السوداني الطازجة تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 115 جنيها وأن المجمعات الاستهلاكية سوف تعمل في أول وثاني وثالث أيام العيد بالإضافة إلى يوم وقفة عرفات ويتم ضخ كميات كبيرة أيضا من السلع الأخرى بالمجمعات الاستهلاكية وبنفس التخفيضات السابقة التي تصل إلى 25%.