شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يوضح أسباب طلب شهادة التحركات لاستمرار صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اتحاد نقابات المهن الطبية، إن تحديث بيانات الأعضاء المستحقين للمعاشات يتم وفق نص اللائحة المنظمة لصرف الإعانات والمعاشات، حيث يتم التحديث كل عامين للأعضاء لضمان استمرار بقاء العضو على قيد الحياة، وكل عام للأسر نظرا لتغير وضع الأبناء سواء بتخرج الأبن أو زواج البنات، أو زواج الأرملة نفسها، مشيرا إلى أن اللائحة نصت فى المادة 3 فقرة ( د ) على:" ضرورة الإقامة المنتظمة فى مصر التى لا يتخللها فترات وجود بالخارج، مدة تزيد عن خمس سنوات منتظمة" كشرط من شروط استمرار صرف المعاش.

وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيان، أنه لإثبات توافر شرط الإقامة المنتظمة لمدة 5 سنوات، يتم الاعتماد على 3 أشياء، هم: شهادة التحركات وأصل جواز السفر والتأشيرات، وإذا لم يكن هناك تأشيرات، يتم التأكد من عدم وجود جواز سفر أجنبى، وفى حال لم يكن لدى الطبيب جواز سفر، يُحضر العضو شهادة من الجوازات بأنه لم يسبق له استخراج جواز سفر، أما الحالة الثالثة، فهى: إذا كان الطبيب مشترك فى مشروع العلاج، يعتمد الاتحاد على طبع أى اجراءات طبية قد أجراها العضو من المشروع مثل الأشعات والتحاليل والعمليات الجراحية، لإثبات الإقامة داخل البلاد خلال الفترة المُحددة.

وأكد الاتحاد أنه حريص على خدمة أصحاب المعاشات من أعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، مشددا أن إجراء التحديث لا يهدف مطلقا إلى وقف المعاش عن أحد مستحقيه، أو عرقلة صرفه للأعضاء، بل للتأكد من استمرارية الصرف للأعضاء أو الأسر المستحقين، ووقف صرف أموال الاتحاد للحالات غير المستحقة، واستيعاب الأعداد والدفعات الجديدة، فى ظل استمرار زيادة أعداد المستحقين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل أعداد المستفيدين بالمعاشات إلى حوالى 110 ألف طبيب، فى حين كانت أعدادهم منذ 3 سنوات فقط حوالى 50 ألف طبيب.

وأشار الاتحاد إلى إمكانية اتصال الأعضاء على الخط الساخن، رقم: 15603 للاستعلام عن وضع العضو من تحديث البيانات، مؤكدا أن التحديث مستمر طوال العام ويتم من خلال مقر الاتحاد العام والاتحادات الفرعية ومقرات النقابات الفرعية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" بكافة المحافظات.