شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول فتاة تقود مترو الأنفاق.. بث مباشر من داخل كابينة القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” تجربة قيادة الفتيات لقطار المترو، بعد الإعلان عن إتاحة وظائف للسيدات بالمترو منها قائد قطار، ونجح فى الحصول على الوظيفة فتاتان.

الخليج 365 التقى بأول سيدتين تعملان سائقتين لقطار المترو، عبرن عن فخرهن بالعمل سائقتين للمترو، كما وصفا شعورهما بالتخربة خلال البث المباشر المباشر.

وكانت أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق عن حاجتها لشغل وظائف جديدة براتب 7000 جنيه، وكشفت شركة RATP DEV الفرنسية المسند إليها إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة – عدلي منصور) عن حاجتها لتعيين وظائف مختلفة، مؤكدة أنه لا يشترط الخبرة، وكانت الوظائف المطلوبة هى: سائقين قطارات مترو، مدير هندسة صيانة، مهندس جدولة، نائب مدير هندسة العمليات، مدير تكنولوجيا المعلومات، مدير مراجعة التصميم والاختبار والتكليف.