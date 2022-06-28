شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة نادى دبى للصحافة تدعو الإعلام المصرى للمشاركة فى جائزة الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظّم نادى دبى للصحافة لقاءا إعلاميا موسعا فى القاهرة جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامى بين الجانبين والتعريف بجائزة الإعلام العربى، وذلك فى مستهل حملة ترويجية هدفها إطلاع المجتمع الإعلامى العربى على المحاور الجديدة للجائزة والتى ستشمل إلى جانب الصحافة، كلاً من الإعلام المرئى والإعلام الرقمى.



وفد نادى دبى للصحافة مع الاعلاميين والصحفيين والكتاب المصريين

ضم اللقاء لفيفا من القيادات الإعلامية المصرية ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير لكبرى الصحف المصرية، ومجموعة من أبرز الكُتّاب الصحفيين والقائمين على المنصات الرقمية والقيادات التنفيذية للشبكات التلفزيونية وكبار المذيعين، وأهم رواد شبكات التواصل الاجتماعى والبودكاسترز فى مصر.

وفي بداية اللقاء، رحّبت منى غانم المرّى، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبى للإعلام رئيسة نادى دبى للصحافة، بالحضور مؤكدة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص نادى دبى للصحافة على توثيق روابط التعاون والشراكة مع الإعلاميين العرب عموما، والمصريين على وجه الخصوص، وسعيا لاطلاع المجتمع الإعلامى فى مصر على تفاصيل جائزة الإعلام العربى فى إطارها الجديد، وذلك تقديرا للمكانة الخاصة التى يتمتع بها الإعلام المصرى على خارطة الإعلام العربى، ولرموزه الذين أسهموا فى إثراء الساحة الإعلامية العربية على مدار عقود شكلوا خلالها ملامح رئيسية للإعلام العربى بصورة عامة.

ونوّهت المرّى بحرص نادى دبى للصحافة على توثيق التعاون والشراكة مع المؤسسات الإعلامية والصحفية المصرية، انطلاقا من عمق الروابط الأخوية التى طالما جمعت بين الإمارات ومصر، والتى تشهد تطوراً وازدهاراً مستمرا، مؤكدة أهمية مواكبة هذه الروابط المتنامية بالعمل على توثيق التعاون الإعلامى بطرح مزيد من الأفكار والمبادرات التى توجد الفرص لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب الناجحة، وكذلك العمل على تعزيز التعاون البنّاء بين المؤسسات الإعلامية لدى الجانبين، وبما يسهم فى تحقيق مزيد من التطور والتقدم للمشهد الإعلامى على المستوى العربى ككل.



منى المرى

وتناولت منى المرّى خلال اللقاء أهداف "جائزة الإعلام العربى" مع انطلاق دورتها الأولى والتى من المقرر إعلان الفائزين بفئاتها فى أكتوبر المقبل، وما ترمى إليه من توسيع مساحة الاحتفاء بالتميز في المجال الإعلامى، بعد أن كان محصورا فى السابق على مجال الصحافة من خلال جائزة الصحافة العربية التى كرّمت مئات الأعمال المتميزة من مختلف أنحاء العالم العربى وعلى مدار أكثر من 20 عاما، وتحويلها إلى جائزة أشمل بإضافة محورين جديدين هما محور الإعلام المرئى ومحور الإعلام الرقمى، وذلك فى مواكبة للتطور الذى يشهده قطاع الإعلام عالميا، والسعى لخلق محفزات جديدة تسهم فى الأخذ بالإعلام العربى، على تنوع مساراته، إلى آفاق جديدة من التميز من خلال منافسة نزيهة هدفها تكريم النماذج الإعلامية المبدعة لتكون قدوة يحتذى بها، لاسيما لأجيال الإعلاميين الشباب.

ووجهت رئيسة نادى دبى للصحافة الدعوة للإعلاميين المصريين للمشاركة فى الجائزة، سعيا لاكتشاف المزيد من الأعمال المبدعة لتكون مصدر إلهام للمتخصصين فى المجالات التى تغطيها محاورها الثلاثة، خاصة لأجيال الإعلاميين الشباب، بما تحمله الأعمال الفائزة من سمات تجميع بين الإتقان المهنى والرقي الفكرى ما يؤهلها للوصول إلى منصة التكريم.

من جهتهم، أعرب الإعلاميون المصريون المشاركون فى اللقاء عن سعادتهم بهذا التقارب الهادف إلى خدمة الإعلام العربى بصورة عامة، وتطلعهم إلى مزيد من التعاون البنّاء عبر المبادرات المتميزة لنادى دبى للصحافة أو غيرها من المبادرات والأفكار والمناسبات التى يتم طرحها من خلال مواصلة النقاش والحوار بين المؤسسات الإعلامية فى مصر ودبى خلال المرحلة المقبلة.

وكان وفد نادى دبى للصحافة برئاسة منى غانم المرى قد زار عددا من المؤسسات الإعلامية المصرية وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة ضمت نخبة من كبار القيادات الإعلامية، حيث بحث خلالها سبل تعزيز التعاون بين مجلس دبى للإعلام ونادى دبي للصحافة من ناحية، والمؤسسات الإعلامية والصحفية المصرية من ناحية أخرى، كما تطرقت اللقاءات إلى سبل تنسيق الجهود بين الجانبين لخدمة القضايا العربية محل الاهتمام المشترك، كذلك ما هو مطلوب لزيادة مستوى تبادل الرؤى والأفكار حول كيفية التعاون فى مواجهة التحديات التى تفرض نفسها على الإعلام العربى.