شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفاع والانتاج الحربى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، جاء فيها " الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل مشاعر الفخر والإعزاز أبعث إلى سيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى قام بها جموع الشعب المصرى العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله فى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنى.

لقد أكد الجيش المصرى بقيادتكم الحكيمة انحيازه الكامل لإرادة الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعاً عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه، ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم .

ومع الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم وفائهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها ، متمسكين بالمبادىء والقيم العريقة التى تحفظ للأمة المصرية قوتها وتماسكها وشموخ إرادتها الوطنية ، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لشعبنا العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.