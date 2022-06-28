شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الانتهاء من إنشاء 11 جامعة أهلية العام الدراسى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ان جودة التعليم لا تقل أهمية عن التوسع في المنشآت التعليمية، مشددا على أن الجامعات الأهلية الدولية تعتبر إضافة جديدة للتعليم العالي.

وكشف "وزير التعليم العالي" خلال مؤتمر صحفى، عن إنشاء 11 جامعة أهلية والانتهاء منها خلال العام الدراسي لتدخل الخدمة في كافة المحافظات، معقبا: "جامعات أهلية في معظم محافظات الجمهورية ترقى بتطلعات المجتمع المصري".