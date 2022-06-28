شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: زيادة حجم المشروعات داخل الجامعات بتكلفة 17 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن هناك 27 جامعة مجانية في كل محافظة، كاشفا عن إنشاء جامعة جديدة تمثل البحر الأحمر ، وأخرى في جنوب سيناء بأبورديس.

وأضاف "وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى، أنه تم زيادة حجم المشروعات داخل الجامعات بتكلفة 17.5 مليار جنيه، مشيرا إلى التوسع في إنشاء منظومة الجامعات التكنولوجية التى ترتبط بقطاعات الصناعات والتنمية.