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غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 34 درجة

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القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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