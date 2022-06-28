شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السجن 15 سنة للسائق والمساعد فى حادث قطارى طهطا وغرامة 28 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبدالحميد، بأمانة سر ماجد أمين، طه حسين بمعاقبة "أبو الحجاج . ص . ا ع" مساعد القطار الإسبانى 2011 و"جمال . م . ا . ح" قائد ذات القطار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما بتعويض هيئة السكك الحديدية بمبلغ 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيها عن التلفيات.

كما قضت بمعاقبة "محمد . ع . ع . س" قائد القطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، ومعاقبة "عمرو . ع . أ . ح" قائد القطار 157 مميز و"محمد . خ . ا. ب" مشرف ذات القطار بالحبس لمدة سنتين. ومعاقبة "كرم . ي . ح . خ" مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط و"سامى . ج . ذ . ج" مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر وسلطنة عمان على تعزيز العمل العربى المشترك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر وسلطنة عمان على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي وجلالة السلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات منفردة، حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

من جانبه؛ أشاد الرئيس السيسي بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

نائب رئيس وزراء سلطنة عمان: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر الناجحة فى التنمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مسقط مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، ومؤكداً تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تموج بها المنطقة.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء العماني بالرئيس ضيفاً عزيزاً على عمان، مؤكداً عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليمياً ودولياً، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد المصري في مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقط في يناير ۲۰۲۲، إلى جانب التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

رئيس بعثة الحج المصرية: بدء تفويج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة

أعلن اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، اليوم الثلاثاء، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأوضح اللواء الأحمدى، فى تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة، أن بعثة القرعة بالمدينة المنورة، بدأت عمليات تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه تم تفويج 1100 حاج وحاجة، بعد أن قضوا خمسة أيام بجوار الرسول الكريم، فيما سيتم تفويج باقى الحجاج تباعا خلال الأيام المقبلة.

وحرصت (أ.ش.أ) على رصد منظومة تفويج الحجاج، والتي بدأت من خلال قيام مسئولي غرفة العمليات ببعثة القرعة، بإعداد كشوف الحجاج، وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها؛ لضمان راحة الحجيج، ثم قيامهم بإعلانها للحجاج بفنادق إقامتهم قبل عملية التفويج ب48 ساعة، حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به.

كما قام مسئولو منظومة الحقائب بغرفة العمليات بعثة القرعة، بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم ليلة موعد التفويج، والمرور على الغرف صباحا، لتسلم الحقائب، والتأكد من شحنها جميعا إلى فنادق الحجاج بمكة المكرمة.

التموين تعلن ضخ 100 طن لحوم يوميا بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى

تطرح الشركة المصرية للحوم وللدواجن إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الغذائية كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ الشركة وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك حيث سيتم ضخ 100 طن من اللحوم يوميا.

كما يتم طرح الخراف الحية لدى الشركة بأوزان مختلفة كذلك طرح لحوم ضانى سودانية طازجة مبردة بسعر 130 جنيه للكيلو ولحوم سودانى طازجه 115 جنيها، كذلك طرح الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو وأن الشركة المصرية للحوم لديها 24 منفذا.

رئيس الوزراء يكلف بالتنسيق المستمر لتوفير احتياطى السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.. صور

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته.

وكلف رئيس الوزراء، كلاً من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتم متابعته شهرياً، خاصة في ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.

روسيا تضع زوجة وابنة بايدن و23 شخصية أمريكية على قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن توسيع قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعين من دخول روسيا، وقررت إدراج 25 فردا آخر بينهم زوجة وابنة الرئيس جو بايدن.

"وقالت الوزارة في بيان: "ردا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تم إدراج 25 مواطنا أمريكيا بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ينتهجون سياسة معادية لروسيا، وأعضاء في ما يسمى مجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لروسيا، وكذلك أفراد من أسرة الرئيس جو بايدن".

وبحسب وزارة الخارجية فإن قائمة العقوبات ضمت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، وابنتهما آشلي بايدن.