شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 5.7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1114 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 37 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3161 من راغبى العمل، وتوفير 30 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 1529 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 8 منح مواليد بـ16 ألف جنيه، و12 منحة زواج واحدة بمبلغ 36 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وصرف 7 آلاف جنيه لـ3 عمال لإجراء عملية جراحية صغرى وكبرى، و1157 جنيها مصاريف علاج لعامل، فضلاً عن استكمال صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ5640 عاملاً مسجلاً بإجمالى 5 ملايين و640 ألف جنيه.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 506 منشآت دوري وحملات، وإعادة التفتيش على 268 منشأة ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية عمالية ، وعمل زيارتين خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 42 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ27 منشأة أخرى، والتفتيش على 99 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 10003 عمال، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 22 شكوى عمالية، تمت تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 2 شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى، و18 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبى.

وفى مجال التدريب المهنى قامت المديرية بالانتهاء من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ20 متدربة.