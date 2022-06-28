شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر: الاعتداء على النفس جريمة حذر منها الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، في ندوة تثقيفية بعنوان "حرمة الدماء" والتي نظمتها مديرية الأوقاف بأسيوط بمسجد ناصر بأسيوط، كما شارك في هذه الندوة كل من: الدكتور عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ حسين علي محمد إمام وخطيب مسجد ناصر بمدينة أسيوط.

وفى كلمته أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن أحد أهم أدوار المساجد مناقشة القضايا الحياتية الهامة التي تحفظ للناس حياتهم وتآلفهم، كما أن مسألة حرمة الدماء من الأمور الهامة جدًّا في الشريعة الإسلامية، حيث لم يشدد الإسلام على شيءٍ مثلما شدد على حرمة الدماء وحذر منها ونهى عنها ، لخطورة الاعتداء على النفس البشرية على الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

وأشاد الدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، سائلًا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان بفضله وكرمه.

من ناحية أخرى قامت وزارة الأوقاف بتزويد المكتبات بالمساجد الكبرى والبالغ عددها (418) مكتبة بعدد (30947) كتابًا في الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، إضافة إلى مجموعة كتب: "ركن الطفل" فى 150 مكتبة من مكتبات المساجد الكبرى.