شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: خطة لتكامل سياحة الاستشفاء مع سياحة العلاج داخل مستشفيات الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تسجيل العلامة التجارية نرعاك في مصر، كأول علامة مسجلة تمتلكها الهيئة لمبادرتها ومشروعها للسياحة العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، وهو ما يحقق الرواج والانفراد للعلامة التجارية (نرعاك في مصر) محليًا واقليميًا ودوليًا.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن تسجيل العلامة التجارية نرعاك في مصر، من شأنه أن يخلق هوية مستقلة لمبادرة السياحة العلاجية بما يبرز مستوى الخدمة الطبية العلاجية والفندقية المتميزة التي تقدمها الهيئة من خلال منشآتها المختلفة بالمحافظات، فيما يسهم تسجيل العلامة التجارية في خلق المصداقية لدى المنتفعين أو متلقي الخدمة الطبية، بما يحقق رضاءهم عن مستوى الخدمة الطبية المتميزة والتي تضاهي المستويات العالمية.

واستكمل البيان: بموجب تسجيل العلامة التجارية يتم منح الهيئة العامة للرعاية الصحية، شهادة معتمدة مع حمايتها لمدة عشر سنوات، تعطي الحق للهيئة في امتلاك العلامة التجارية والترويج لها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وثمن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كافة الجهود المبذولة لتسجيل العلامة التجارية نرعاك في مصر كأول علامة تجارية تمتلكها الهيئة للترويج لمشروعها للسياحة العلاجية، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، من خلال تكامل المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء مع سياحة العلاج سواء الوافدين من دول القارة الأفريقية أو من شتى أنحاء العالم، وذلك استنادًا على عوامل الجذب السياحية في مصر كالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة، ووفقًا لخطة الهيئة، تستحوذ منشآت هيئة الرعاية الصحية على ثقة الوافدين أو المقيمين الأجانب من خلال مستشفياتها التي ستصبح مقصدًا للعلاج.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة منشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز بيئة العمل الداخلية، حيث تعد العلامة التجارية هي إشارة تميز للخدمة التي يتم الترويج لها، وهي حجر الأساس من أجل بناء هوية للسياحة العلاجية مصر وخارجها، بما يحقق ثقة متلقي الخدمة، ويحقق كسب ولائهم ويعزز دور الهيئة في الوصول لأعلى مستويات الجودة العالمية من مستوى الخدمة الطبية المتكاملة والمتميزة للوافدين الأجانب تحت شعار نرعاك في مصر.