شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث سبل تعظيم الاستفادة من منافع نهر النيل وموقف الإزالات المنفذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم - وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والمهندس علاء خالد - رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وذلك لمناقشة موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها وكذلك بحث سبلتعظيم الاستفادة من منافع نهر النيل وموقف الازالات الجاري تنفيذها.

نفذت أجهزة وزارة الرى بالتنسيق مع أصحاب العائمات المخالفة لتنفيذ اعمال إزالة للرسو المخالف لـ11 عائمة بشكل طوعى بمعرفة أصحاب العائمات أنفسهم، وبالتنسيق مع الادارة المختصة بوزارة الرى.

يأتى ذلك إستمراراً لأعمال اللجنة المشكلة برئاسة السيد المستشار عمر مروان وزير العدل وعضوية كافة الجهات ذات الصلة لإزالة العائماتالسكنية الراسية بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري ، وفي ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزيرالموارد المائية والري .

أوضح عبد العاطى أنه كان من المقرر إزالة 15 عائمة مخالفة اليوم الثلاثاء بمنطقتى العجوزة والكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظةالجيزة ، حيث قام أصحاب العائمات المخالفة بإزالة 11 عائمة بشكل طوعى أمس .

وصرح عبد العاطى أنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ، وأن هذه الإزالات تُعدرسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل ، مشيراً إلى أن أعمال إزالة باقى العائمات المخالفةبنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.