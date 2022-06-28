شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث استعدادات أسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ cop 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندسة رانيا عبد الهادى، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية بالوزارة والاستعدادات الجارية بشأن أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ cop 27 ومتابعة موقف التطبيقات الرقمية الخاصة بأعمال ومشروعات الوزارة.

واستعرض عبد العاطى مجهودات السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه فى الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

كما استعرض المجهودات المبذولة فى الإعداد ليوم المياه والمزمع عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، وقيام مصر بقيادة تنظيم "جناح المياه" والذى سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية، وذلك فى إطار مساعى مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخى.

وقال عبد العاطي إن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى"، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ.

وأضاف أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يحظى بالرعاية الشرفية للمجلس العالمى للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وستتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

كما سيتم خلال الأسبوع إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات فى البلدان التى تعانى من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذى تم إطلاقه خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه، والذى سيعقد فى نيويورك خلال شهر مارس 2023.