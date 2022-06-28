شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات المعلمين: تعرض مراقب لغيبوبة سكر بإحدى لجان الثانوية العامة فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر
وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، أن المعلم محمد علام محمد، أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات حدثت له حالة إغماء ، تم نقله على أثرها إلى مستشفى الطوارئ بطنطا ، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بغيوبه نتيجة هبوط السكر بالدم، وتم عمل اللازم له وحالته الصحية مستقرة حالياً.
وأوضح محمد عبد الله، أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا برئاسة عبد المنعم العابد، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.
وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب "01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.