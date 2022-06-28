شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات المعلمين: تعرض مراقب لغيبوبة سكر بإحدى لجان الثانوية العامة فى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله رئيس الغرفة والأمين العامة لنقابة المهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى ، برئاسة محمد سيف النصر، يفيد تعرض المعلم محمد علام محمد مراقب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية التابعة لإدارة غرب طنطا منتدب من المحلة الكبري التعليمية بهبوط بالدورة الدموية.

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، أن المعلم محمد علام محمد، أثناء مراقبته على أعمال الامتحانات حدثت له حالة إغماء ، تم نقله على أثرها إلى مستشفى الطوارئ بطنطا ، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه أصيب بغيوبه نتيجة هبوط السكر بالدم، وتم عمل اللازم له وحالته الصحية مستقرة حالياً.

وأوضح محمد عبد الله، أنه تم تكليف النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا برئاسة عبد المنعم العابد، بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وخصصت رقم على الواتس آب "01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.