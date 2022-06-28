شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا: القادة الغربيون يعكفون على حل أزمة احتجاز القمح بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، أن القادة الغربيين يعملون على خطة لتحرير ملايين الأطنان من القمح المحتجز في أوكرانيا.

وردا على سؤال الصحفيين قبيل بدء اجتماعات قمة مجموعة السبعة اليوم حول ما يمكن فعله لحل المشكلة، قال جونسون إن المسوؤلين يحاولون التوصل إلى حل مناسب لهذه الأزمة، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.