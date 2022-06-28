شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرطوبة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليـلا.