شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي متانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لسلطنة عمان اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

ففي "الأنباء" وتحت عنوان "السيسي من مسقط: نعتز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشاد بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التوافق العماني ـ المصري إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن شكره لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.



أما صحيفة "السياسة" ذكرت- تحت عنوان "السيسي يبحث في عُمان والبحرين التصدي لمحاولات زعزعة المنطقة"- أن سلطان عمان هيثم بن طارق استقبل، أمس، الرئيس السيسي الذي وصل إلى مسقط في زيارة رسمية، حيث أقام سلطان عمان مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في قصر العامر السلطاني، قبيل بدء المحادثات الرسمية والتي تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات الإقليمية والدولية.



وفي "القبس" وتحت عنوان "السيسي يزور سلطنة عمان والبحرين.. في إطار جولة إلى دول الخليج".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام، أمس، بجولة خارجية تتضمن زيارة رسمية إلى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، وصفت بأنها تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي بحث خلال الجولة مع سلطان عمان هيثم بن طارق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.