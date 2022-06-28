شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكوبنهاجن يسلم دعوة الرئيس السيسى لرئيسة وزراء الدنمارك لحضور COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن، مع المستشار السياسى لرئيسة الوزراء الدنماركية "جان شارل كين كومب"، حيث سلمه الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيسة الوزراء لحضور القمة الخاصة بالدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

أعرب الجانب الدنماركي عن التقدير لتلقي الدعوة، وأكد المستشار السياسي لرئيسة الوزراء على الأهمية التي توليها الدنمارك لمؤتمر الأطراف COP27، لا سيما مع تولي رئيسة الوزراء الدنماركية مهمة ريادة موضوعات الأمن الغذائى والطاقة من قبل سكرتير عام الأمم المتحدة. كما أكد على توافق الجانبين المصري والدنماركي على أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية حول التطبيق الفعلي لمقررات اتفاقية باريس وقمة جلاسجو، مع إعطاء أولوية خاصة للتعهدات تجاه دول القارة الأفريقية.