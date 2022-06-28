شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الدول الآسيوية فى ضيافة الهيئة العربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الثلاثاء، الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفدا رفيع المستوى يضم مجموعة كبيرة من سفراء الدول الآسيوية المعتمدين لدى مصر، بحضور السفير "أيمن كامل" مساعد وزير الخارجية لشئون القطاع الآسيوى.

وأعرب "التراس" عن اعتزازه بزيارة الوفد الآسيوى باعتبارها فرصة هامة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات وقدرات الصناعة المصرية وتطورها في اطار الجمهورية الجديدة، مؤكدا تقديره لدور وأهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات، خاصة مع مناخ الاستثمار الذى تتمتع به مصر، والحوافز المشجعة للمستثمرين في مختلف القطاعات وأوجه الصناعة المختلفة.

وخلال الزيارة، تم عرض استراتيجية العربية للتصنيع ورؤيتها، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، وأحدث المشروعات الجارية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة.

في هذا السياق، أوضح " التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والدول الآسيوية، وكيفية الإستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة ،مؤكدا علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الإستثمار وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار "التراس" إلى أهمية تلك الزيارات لتعريف الدول الآسيوية الصديقة بإمكانيات ومُنتجات الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لأحدث النظم العالمية ،لافتا أن مثل هذه الزيارات الهامة تؤكد قوة الإقتصاد المصري المتنامي والثقة في مناخ الإستثمار والإستقرار الأمني والإستثمارات المشتركة وزيادة معدلات النمو الإقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول قارة آسيا.

كما أكد "التراس" على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الآسيوية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في العربية للتصنيع لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، موضحا إمكانية تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الآسيوية إلى أسواق القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد السفير "أيمن كامل " أن العديد من الدول الآسيوية تتطلع باستمرار لتعزيز التعاون مع مصر في العديد من مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن كبرى الشركات الآسيوية تولى أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة المختلفة.

وخلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،أكد وفد سفراء الدول الآسيوية أن السوق المصري جاذبا للاستثمارات، ويشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدين بالعربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة القادمة.