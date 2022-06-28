شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن حصول مجلة العلوم التطبيقية على المركز الثامن عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنجازا علميًا جديدًا بحصول مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية (JAR)، على معامل تأثير عالمي غير مسبوق، حيث حصلت علي 12.82، واحتلالها المركز الثامن على مستوى العالم من بين أكثر من 73 مجلة علمية دولية متعددة التخصصات.

وقال الدكتور الخشت، إن معامل تأثير مجلة الأبحاث التطبيقية JAR عالميا من أعلى معادلات التأثير والاستشهاد العالمي حيث لم يصل الي هذا المعادل سوي عدد محدود من المجلات العلمية المتخصصة علي مستوي العالم، مشددا علي أن نجاح المجلة في أن تكون ضمن مصاف المجلات العلمية المرموقة نتيجة سياسات النشر الدولي التي تم تطويرها والمعايير الصارمة التي تتخذها في نشر الأبحاث العلمية المعروضة عليها والتي تصل نسبة النشر فيها أقل من 10% من إجمالي ما يعرض عليها، حيث يصل معدل رفض الأبحاث غير الجيدة والمقدمة للمجلة نحو 93% وهو ما يعني أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية هي في المرتبة الأعلى بين المجلات العلمية في إفريقيا والشرق الأوسط منذ افتتاحها في عام 2010، حيث تمكنت من الوصول إلى سجل نشر مرموق بين المجلات العلمية في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن المجلة تتقدم بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث حصلت على معامل تأثير 6,992 بعام 2019 وذلك بتطور ملحوظ عن الأعوام السابقة حيث كانت 5,045 بعام 2018 ومقدار 4,327 بعام 2017، وقد حصدت هذه النتائج الراقية عالميًا لأول مرة منذ صدورها عام 2010.

وأضاف الدكتور الخشت، أن مجلة جامعة القاهرة للأبحاث التطبيقية JAR واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو Scopus و Scimagojr وترتقي بصورة سنوية كافة مؤشرات النشر بها والاستشهادات ببحوثها دوليًا، موضحًا أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشر العلمي الدولي والارتقاء بمجلات الجامعة الدولية والتي تساهم في توفير النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس والتقدم في كافة التصنيفات الدولية.

جدير بالذكر أن مجلة الأبحاث المتقدمة هي مجلة متخصصة في مجالي العلوم الطبيعية والتطبيقية، وصدر العدد الأول منها في عام 2010 بالتعاون مع الناشر الدولي Elsevier، وتهدف المجلة إلى نشر الأبحاث العلمية والمقالات المرجعية في العديد من التخصصات بما في ذلك: العلوم، الطب، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة وعلم الدواء، طب الأسنان، العلاج الطبيعي والزراعة، و حققت المجلة طفرات كبيرة في السنوات الأخيرة نظرًا للسياسات المتبعة والتي أدت للتقدم الكبير في البحث العلمي بجامعة القاهرة وتوفير دعم كبير للأبحاث العلمية، ويرأس تحريرها الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ويتولي الدكتور محمد علي فرج إدارة التحرير.